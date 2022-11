Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision est prise pour ce gros transfert de Campos

Publié le 2 novembre 2022 à 00h15

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant, Luis Campos avait envisagé plusieurs options l’été dernier. L’une d’elles était Marcus Rashford, dont le contrat arrivera à son terme en juin 2023 avec Manchester United. En revanche, Erik ten Hag compte sur lui et souhaite le conserver, une envie partagée par le principal intéressé.

Parmi les échecs de Luis Campos l’été dernier, il y a le dossier de l’attaquant. Le conseiller sportif parisien s’était lancé à la recherche d’un joueur capable d’évoluer sur le front de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Un échec qui aurait d’ailleurs provoqué les récentes envies d’ailleurs de l’international français.

Campos s’intéresse à Rashford

Luis Campos aurait notamment essayé de s’attacher les services de Marcus Rashford. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, sortait d’une saison décevante, au cours de laquelle il n’a inscrit que 5 buts toutes compétitions confondues.

Une envie commune de prolonger