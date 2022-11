Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne, un incroyable transfert à 0€ prend forme

Publié le 1 novembre 2022 à 17h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de la moindre opportunité, Luis Campos serait prêt à tenter un coup à Manchester City. A en croire la presse espagnole, le dirigeant du PSG aurait activé la piste menant à Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain voit son contrat expirer en juin prochain et le club anglais craindrait, de plus en plus, un transfert en fin de saison.

Le mercato estival n'ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais le PSG aurait déjà quelques noms en tête. Selon les informations de Relevo, les dirigeants parisiens auraient activé la piste menant à Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain voit son contrat avec Manchester City prendre fin en juin prochain.

Mercato - PSG : Une offre est tombée pour la priorité absolue de Campos https://t.co/WwIQgDkUOe pic.twitter.com/LpSHJMrByn — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Le PSG à l'assaut d'Ilkay Gündogan

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos apprécierait le profil d'Ilkay Gündogan, âgé de 32 ans et doté d'une grande expérience sur la scène européenne. D'autres clubs comme le Bayern Munich ou la Juventus auraient aussi coché son nom. Mais Pep Guardiola, qui apprécie énormément son joueur, se bat pour le conserver l'année prochaine.

Manchester City affiche une grosse crainte