Mercato - PSG : Un gros transfert à 0€ plombé par... Pep Guardiola ?

Publié le 28 octobre 2022 à 00h30

A la recherche d'opportunités sur le marché, le PSG aurait activé la piste menant à İlkay Gündoğan. Agé de 32 ans, le milieu de terrain voit son contrat avec Manchester City prendre fin en juin prochain. D'autres équipes européennes se seraient renseignées sur sa situation, mais Pep Guardiola aimerait le conserver et étirer son bail dans les prochaines semaines.

Déçu de son recrutement estival, Luis Campos s'est aussitôt projeté sur les prochaines échéances, notamment sur le prochain mercato hivernal. Selon certaines sources, le conseiller sportif du PSG pourrait recruter un avant-centre, mais aussi un défenseur central dès le mois de janvier. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, les noms d'Antonio Silva (Benfica) et de Milan Skriniar (Inter) sont sur la short-list de Campos. Le responsable du PSG a également quelques pistes pour le prochain mercato d'été.





Le PSG suit İlkay Gündoğan

Comme annoncé par le média Relevo , le PSG pourrait recruter un milieu de terrain en fin de saison, si une opportunité se présente. Et celle-ci pourrait venir de Manchester City. Lié au club anglais jusqu'en juin prochain, İlkay Gündoğan serait surveillé par Luis Campos. Le dirigeant portugais apprécie énormément ses qualités et pourrait le recruter pour apporter un peu plus d'expérience dans son équipe.

La Juve passe à l'action, le Bayern Munich surveille

Selon le média espagnol, İlkay Gündoğan serait aussi dans le viseur de la Juventus. L'équipe italienne aurait noué des premiers contacts avec l'entourage du milieu de terrain pour tâter le terrain. Le Bayern Munich pourrait également tenter le coup. Pour rappel, Gündoğan avait quitté la Bundesliga en 2016 pour s'engager avec Manchester City.

Guardiola milite pour sa prolongation