Mercato : Un joueur signe au PSG, ses proches hallucinent

Publié le 28 octobre 2022 à 00h15

Arthur Montagne

Originaire de la région parisienne, Nordi Mukiele a signé au PSG cet été alors qu'il évoluait au RB Leipzig. L'international français s'est donc rapproché de ses proches qui ont visiblement très bien accueilli la nouvelle de retour dans la région.

Natif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Nordi Mukiele a fait son retour en Ligue 1 cet été en s'engageant avec le PSG. L'international français fait donc son retour dans sa région d'origine et il reconnaît que ses proches ont été particulièrement heureux de le voir se rapprocher après trois en Allemagne.

Les proches de Mukiele sont ravis de son retour à Paris

« Ils étaient tous contents. Franchement, tout le monde était content que je sois revenu à Paris. Mais mes premiers jours ont été un peu bizarres. C’était bizarre d’être à Paris, de me dire que je vais m’entraîner chez moi, que je pourrais voir régulièrement ma famille et mes amis », révèle-t-il au micro des médias du PSG.

«Le premier jour je ne réalisais pas vraiment»