Mercato - PSG : Après son transfert, il lâche une grosse révélation

Publié le 27 octobre 2022 à 23h10

Arthur Montagne

Natif de la région parisienne, Nordi Mukiele a fait son retour en Ligue 1 en signant au PSG cet été en provenance du RB Lepizig. Interrogé sur son choix, l'international français reconnaît toutefois que sa décision n'a pas été facile à prendre lors du mercato.

En quête de renforts défensifs lors du précédent mercato estival, le PSG souhaitait notamment recruter une doublure à Achraf Hakimi. Dans cette optique, le club de la capitale a bouclé le transfert de Nordi Mukiele pour environ 10M€. Natif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l'ancien Montpelliérain a donc fait son retour en Ligue 1, mais son choix n'a pas été facile.

«Un choix difficile mais réfléchi»

« C’est presque ma ville maintenant (sourire), puisque je serais régulièrement ici. Mais revenir en France, j’étais déjà très content, même si ça n’a pas été un choix facile, puisque je me dis que je vais revenir dans mon confort. Mais ça a été un choix difficile mais réfléchi », assure-t-il dans l'émission My Journey to Paris diffusée sur les médias du PSG.

«Je suis très content du choix que j’ai fait»