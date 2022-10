Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tente un coup improbable à 0€ avec une star de Guardiola

Publié le 27 octobre 2022 à 21h45

Lié à Manchester City jusqu'en juin prochain, İlkay Gündoğan suscite l'intérêt de nombreuses équipes. Agé de 32 ans, le milieu de terrain allemand serait surveillerait de près par le PSG. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos apprécie les qualités du joueur et pourrait le recruter à la fin de la saison si aucune prolongation n'est enregistrée.

Les priorités de Luis Campos sont connues. Le conseiller sportif du PSG aimerait attirer un défenseur central, mais aussi un numéro neuf, capable d'épauler Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le dirigeant portugais recherche aussi des opportunités, des recrues à moindre coût.

Le PSG suit un cadre de Manchester City

Selon les informations divulguées par Relevo , le PSG suit la situation d'İlkay Gündoğan. Agé de 32 ans, le milieu de terrain est lié à Manchester City jusqu'en juin prochain et n'a toujours pas étiré son bail. Luis Campos, qui apprécie son profil et son expérience, pourrait sauter sur l'occasion et transmettre une proposition à Gündoğan à la fin de la saison, si ce dernier ne prolonge pas.

