Mercato - PSG : Une prolongation de Messi, mauvaise idée pour le Qatar ?

Publié le 1 novembre 2022 à 23h00

Axel Cornic

Lionel Messi est à un tournant de sa carrière, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra s’enger librement avec d’autres clubs. Selon nos informations le Qatar et Luis Campos travaillent déjà sur sa prolongation, mais est-ce vraiment une bonne idée pour l’avenir du projet QSI ?

Après une première saison décevante, on voit enfin le vrai Lionel Messi au PSG. Le septuple Ballon d’Or semble être revenu à son véritable niveau et régale enfin les observateurs, comme lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa (7-2). D’ailleurs, en seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues, il a déjà marqué plus de buts que sur toute la saison dernière.

Campos travaille sur sa prolongation

Cela semble suffisant pour le Qatar, qui a lancé les grandes manœuvres pour prolonger un contrat qui se termine en juin 2023. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a été mandaté par les propriétaires du PSG afin de convaincre Lionel Messi de poursuivre son aventure parisienne. Pour le moment, le volet salarial ne semble pas du tout avoir été abordé, puisque Campos se concentre exclusivement sur le sportif.

Messi comme CR7 ?

Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Car tout Lionel Messi qu’il est, il aura 36 ans en juin prochain et semble donc plus proche de la fin de sa carrière que de son summum. L’exemple Cristiano Ronaldo pourrait alerter le PSG, puisque l’ancien rival se morfond dans un club certes beaucoup moins performant que le PSG, mais tout aussi ambitieux. Avec l’arrivée de Luis Campos, le Qatar semblait vouloir lui donner les clés pour entamer un nouveau cycle, mais comment le faire avec un Messi qui doit forcément être mis au centre du jeu ?

Un départ pourrait vraiment permettre le début d'un nouveau cycle

Un départ de Lionel Messi à la fin de son contrat en juin prochain ne serait pas un aveu d’échec pour le PSG. Son passage aurait ravi tout le monde, aurait permis au Qatar d’avoir l’une des plus grandes stars de l’histoire du football dans son équipe à l’occasion de la Coupe du monde et avec une Ligue des Champions à la fin de la saison, le bilan serait parfait. D’ailleurs, son départ pourrait totalement libérer un Kylian Mbappé trop souvent négligé depuis sa prolongation, tout en faisant la place à la nouvelle génération qui pourrait marquer de son empreinte un vrai nouveau cycle.