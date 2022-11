Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG affiche une certitude pour Lionel Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, le PSG est bien décidé à le prolonger comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité. Néanmoins, au sein du club de la capitale, on semble certain que La Pulga ne prendra aucune décision avant 2023.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain. Luis Campos a donc obtenu l'accord de sa direction, basée à Doha, pour entamer les discussions avec l'entourage de La Pulga . Il faut dire que l'international argentin est revenu à un niveau impressionnant après une saison plus que compliquée. Avec 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions, Lionel Messi a retrouvé ses standards catalans.

Le PSG est convaincu que Messi ne décidera rien avant 2023

Une tendance confirmée par RMC Sport . Le média confirme que le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi. Une option pour une saison supplémentaire est d'ailleurs inscrite dans le contrat de La Pulga , mais afin de l'activer, il faudra que les deux parties soient d'accord. Et quoi qu'il soit, le club de la capitale serait convaincu que Lionel Messi ne décidera de rien avant la Coupe du monde. Il faudra donc se montrer patient comme le confirmait d'ailleurs Guillem Balague ces derniers jours.

«Le PSG a un net avantage»