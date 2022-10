Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a grillé un joker pour Kylian Mbappé

Publié le 30 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vu le PSG considérablement se renforcer sur le marché des transferts, mais pas spécialement comme il l’entendait. De quoi faire naître un certain mécontentement qui pourrait déboucher sur une fin de collaboration entre les deux parties.

En septembre dernier, lors du rassemblement avec l’Équipe de France, Kylian Mbappé ne manquait pas de souligner un point important concernant les différences de son rôle et donc de son apport chez les Bleus et avec le PSG. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

Mbappé ne digère pas son rôle de pivot

Début octobre, Kylian Mbappé en remettait une couche concernant son rôle de pivot après le nul concédé à Reims (1-1) avec son fameux #PivotGang . En coulisse, l’attaquant du PSG ne cacherait pas son mécontentement à propos du recrutement estival qu’il jugerait comme non abouti.

Mercato - PSG : Skriniar prêt à lâcher une réponse pour son avenir https://t.co/nJ9pL9Uzzj pic.twitter.com/knoGPLBRgr — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Le mercato inachevé de Campos pour précipiter le départ de Mbappé ?