Mercato : Recruté par le PSG, il n’en revient toujours pas

Publié le 29 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Arrivé au PSG cet été, Nordi Mukiele a fait son retour en Ligue 1. Natif de la région parisienne, l’ancien joueur du RB Leipzig fait donc son retour près de ses proches, et il reconnaît qu’il a eu du mal à y croire. Et visiblement, la situation est toujours bizarre à ses yeux.

En quête d'un nouveau latéral droit afin d'assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi, le PSG a décidé de miser sur polyvalence de Nordi Mukiele qui a débarqué pour environ 10M€ en provenance du RB Leipzig. L'occasion pour le natif de Montreuil en Seine-Saint-Denis de faire son retour dans sa région d'origine. Et Nordi Mukiele avoue qu'il a eu du mal à s'y faire.

«Un choix difficile mais réfléchi»

« C’est presque ma ville maintenant (sourire), puisque je serais régulièrement ici. Mais revenir en France, j’étais déjà très content, même si ça n’a pas été un choix facile, puisque je me dis que je vais revenir dans mon confort. Mais ça a été un choix difficile mais réfléchi. Et aujourd’hui je suis très content du choix que j’ai fait étant donné que le Paris Saint-Germain est un très grand club européen et avec des joueurs de très haut niveau. C’est une étape en plus dans ma carrière, et je suis très content de ce choix-là, et surtout de revenir à Paris », confie-t-il dans une interview accordée à My Journey to Paris , pour les médias du PSG.

«C’était bizarre d’être à Paris»