Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il tout faire pour prolonger Messi ?

Publié le 2 novembre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Auteur d'un énorme début de saison avec le PSG, Lionel Messi voit toutefois son contrat s'achever en juin prochain à Paris. Comme révélé par le10sport.com, le Qatar a déjà donné son feu vert pour la prolongation de La Pulga. Mais les Parisiens ont-ils raison de déjà s'activer pour conserver Lionel Messi ?

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi a vécu une première saison plus que compliquée au PSG. Il faut dire que l'Argentin a eu du mal à digérer son départ inattendu du FC Barcelone, son club de toujours. Un traumatisme qu'il semble avoir évacué puisqu'après une préparation estivale très aboutie, Lionel Messi réalise un impressionnant début de saison avec ses 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions. Des prestations qui suscitent l'intérêt de plusieurs clubs à l'image du FC Barcelone et de l'Inter Miami, mais le PSG semble déterminé à l'idée de le prolonger. Est-ce la bonne solution ?

Gros boulot du @le10sport sur le #PSG depuis une semaine1⃣ Prolongation Messi https://t.co/alP3XVGGjw2⃣ Condition pour la venue de Skriniar https://t.co/cIqSvbJjx93⃣ Prime non payée à Mbappé https://t.co/VmBQBApFFd4⃣ Porte ouverte pour prolonger Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 24, 2022

Le PSG a déjà tranché pour l'avenir de Messi

En effet, comme révélé par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi et Luis Campos a ainsi d'ores et déjà lancé les premières discussions avec l'entourage de La Pulga . Compte tenu des prestations de la star argentine, le PSG est donc déjà convaincu de la nécessité de conserver le septuple Ballon d'Or. Néanmoins, les doutes subsistent encore sur l'après-Coupe du monde. C'est la raison pour laquelle Lionel Messi ne devrait rien décider avant 2023 comme l'a récemment confié Guillem Balague.

«Le PSG a un net avantage»