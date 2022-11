Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique n’est pas au bout de ses peines pour ce transfert XXL

Publié le 2 novembre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Il pourrait bien être la prochaine attraction du mercato estival. À 19 ans, Jude Bellingham est convoité par de nombreux cadors européens, dont le PSG. Antero Henrique souhaiterait le faire venir dans la capitale. Mais un autre prétendant serait entré dans la danse dans ce dossier, alors que le prix de l’opération pourrait être colossal.

À 19 ans, Jude Bellingham pourrait bien devenir l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Étincelant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais s’est fait remarquer et il aurait notamment tapé dans l’œil d’Antero Henrique. Ce dernier essayerait de le faire venir au PSG. Mais le Real Madrid, Chelsea et Liverpool se tiendraient également à l’affût. De son côté, le Borussia Dortmund espère pouvoir retenir sa pépite, un an après avoir perdu Erling Haaland. Et pour cela, la formation allemande pourrait fixer un prix colossal.

Mercato : PSG, Real Madrid... Un crack à 120M€ a identifié sa prochaine destination https://t.co/x5SikcFQ7g pic.twitter.com/1IegTbe7LA — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Un transfert à 150M€ pour Bellingham ?

Comme révélé par AS récemment, le Borussia Dortmund compterait inclure une clause libératoire de 150M€ dans le contrat de Jude Bellingham. BILD est venu confirmer ce montant et affirme que le club de la Ruhr ne devrait pas bouger de ses positions en cas de négociations. Le pensionnaire de Bundesliga devrait quoi qu’il arrive réclamer 150M€ pour Jude Bellingham l’été prochain. Le média allemand précise d’ailleurs que le Borussia Dortmund se serait fait une raison quant à l’avenir du joueur de 19 ans. Malgré tout, la direction du club se frotterait les mains puisque la cote de Jude Bellingham pourrait grimper après la Coupe du monde. Le Borussia Dortmund pourrait tirer un gros chèque de ce transfert.

Manchester City à l’affût, le Real Madrid va tenter un gros coup