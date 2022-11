Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un crack à 120M€ a identifié sa prochaine destination

Publié le 1 novembre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

Afin d’apporter de nouveaux renforts à Christophe Galtier pour son milieu de terrain malgré le bon travail de Luis Campos, Antero Henrique se tiendrait à l’affût pour Jude Bellingham. Mais la concurrence serait particulièrement rude dans ce dossier, le Real Madrid et Liverpool étant également intéressés. Le joueur de 19 ans, lui, aurait une petite préférence pour son avenir.

Il pourrait bien être le joueur le plus convoité du prochain mercato estival. À 19 ans, Jude Bellingham affole déjà l’Europe. Étincelant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais s’est attiré les convoitises de nombreux cadors européens. Le PSG aurait notamment jeté son dévolu sur lui. Antero Henrique se serait lancé dans la bataille pour Jude Bellingham comme révélé par Media Foot il y a quelques jours. Toutefois, le club de la capitale ne serait clairement pas seul sur ce dossier. Et encore une fois, le PSG va devoir affronter le Real Madrid pour ce transfert qui s’annonce colossal, Jude Bellingham étant estimé à 120M€.

Le Real Madrid est prêt à tout pour Bellingham

Comme révélé par le journaliste Rudy Galetti, le Real Madrid progresserait à grands pas dans le dossier Jude Bellingham. L’international anglais serait considéré comme le digne héritier de Luka Modric et pourrait rejoindre Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga afin d'assurer l’avenir du club madrilène. Le salaire d’1,6M€ par saison du joueur de 19 ans ne devrait pas être un problème pour la Casa Blanca . Et pour mettre toutes les chances de son côté, Florentino Pérez serait prêt à prendre le dossier en main, exactement comme il l’avait fait avec Kylian Mbappé.

Bellingham a une préférence pour la Premier League

Toutefois, le Real Madrid ne serait pas l'unique concurrent du PSG pour Jude Bellingham. La Premier League lorgnerait également la pépite du Borussia Dortmund. Le Liverpool de Jürgen Klopp serait notamment particulièrement intéressé par les services du joueur de 19 ans. Jude Bellingham, lui, semble avoir une préférence pour le championnat anglais actuellement. Il nourrirait un désir de retourner sur ses terres, qu’il a quitté en 2020. Antero Henrique devra donc se montrer très convaincant s’il veut devancer le Real Madrid, mais surtout Liverpool pour attirer Jude Bellingham dans au PSG.