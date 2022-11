Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino-Galtier, la révolution qui a tout changé pour Messi ?

Publié le 2 novembre 2022 à 15h30

Guillaume de Saint Sauveur

Bien plus en forme cette saison sous le maillot du PSG, Lionel Messi avait vécu une intégration compliquée l’an passé après son arrivée du FC Barcelone. Et il semblerait que le changement opéré au poste d’entraîneur, avec le départ de Mauricio Pochettino et la nomination de Christophe Galtier, y soit pour quelque chose.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir dans la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a déjà amorcé les discussions avec l’attaquant argentin dans l’optique d’une prolongation qui semble irréalisable avant la Coupe du Monde. En attendant, Messi affiche un état de forme bien meilleur que la saison passée au PSG, et le départ de Mauricio Pochettino n’y serait pas étranger.

PSG : Ces terribles révélations de Messi sur la Coupe du Monde https://t.co/LnYRbjnWKm pic.twitter.com/mL68J3yc6E — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

« Le changement d’entraîneur lui a fait du bien »

La journaliste argentine Veronica Brunati, qui suit de très près Lionel Messi, évoque ce regain de forme du numéro 30 du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE et indique que l’arrivée de Christophe Galtier à la place de Pochettino a joué : « Il est bien, sportivement et personnellement [...] Il s'entend bien avec ses coéquipiers, le changement d'entraîneur lui a aussi fait du bien. On voit davantage un Messi qui organise le jeu quand il est avec l'Argentine », indique Brunati.

« Il va arriver au Qatar comme jamais »