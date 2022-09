Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert d’Idrissa Gueye moins cher que prévu ?

Publié le 3 septembre 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a récemment quitté le PSG pour retourner à Everton, Idrissa Gueye va donc tenter de se relancer au sein du club anglais. Une opération qui, au final, ne rapporte pas plus de 2M€ aux dirigeants parisiens alors qu’elle était plutôt annoncée aux alentours de 10M€.

Poussé vers la sortie par Christophe Galtier qui ne comptait pas sur lui pour l’avenir au PSG, Idrissa Gueye (32 ans) faisait donc partie de la fameuse liste des indésirables, et le milieu de terrain sénégalais a fini par boucler son retour à Everton dans les dernières heures du mercato.

« Pas de meilleur endroit qu’Everton »

Gueye a ensuite justifié cette décision sur le site officiel des Toffees : « Revenir ici était important pour moi car je me sens chez moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et j'ai observé comment elle joue. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici. Il y a aussi une super ambiance dans le stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me suis senti très, très bien quand je suis venu ici [la première fois] et même quand je suis parti à Paris, j'ai gardé le contact avec certains des joueurs ici et j'ai continué à soutenir l'équipe », a expliqué l’ancien joueur du PSG.

Seulement 2M€ pour le transfert ?