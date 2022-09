Foot - Mercato - PSG

PSG : Idrissa Gueye avait tout prévu pour son transfert

Publié le 3 septembre 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival, alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, Idrissa Gueye est finalement retourné à Everton. Et le milieu de terrain sénégalais explique qu’il ne se voyait pas rebondir ailleurs que chez les Toffees cet été.

Initialement engagé jusqu’en 2023 avec le PSG, Idrissa Gueye (32 ans) a rapidement été invité à changer d’air au début de l’été avec l’arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier au sein du club de la capitale. Galatasaray s’est rapidement manifesté à son sujet et a envisagé de relancer le milieu de terrain sénégalais, mais ce dernier n’avait qu’une seule idée en tête pour accepter de quitter le PSG, et il a obtenu gain de cause.

Retour à Everton pour Gueye

En effet, Idrissa Gueye souhaitait retourner à Everton trois ans après son départ du club anglais pour le PSG, et un accord sur les bases d’un transfert de 4M€ a finalement été trouvé : « Revenir ici était important pour moi car je me sens chez moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et j'ai observé comment elle joue. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici. Il y a aussi une super ambiance dans le stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me suis senti très, très bien quand je suis venu ici [la première fois] et même quand je suis parti à Paris, j'ai gardé le contact avec certains des joueurs ici et j'ai continué à soutenir l'équipe », a indiqué Gueye sur le site officiel d’Everton.

« J’ai dit au PSG que ne partirais que pour une seule équipe »

Il poursuit sur les coulisses de son transfert : « Pour moi, c'est spécial. J'ai dit au PSG que si je devais partir, ce serait pour une seule équipe - et c'était Everton. Ce n'était pas une décision difficile pour moi parce que j'aime ce club. C'est pourquoi je devais revenir à la maison. C'est un plaisir pour moi d'être de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison car nous devons y aller et essayer d'atteindre nos objectifs », indique Idrissa Gueye, qui a donc clairement fait le forcing pour retourner à Everton cet été.

Le bonheur de Lampard