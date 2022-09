Foot - Mercato - PSG

PSG : Bernardo Silva fait une grande révélation sur son mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

Comme révélé en exclusivité par Le10Sport, Bernardo Silva faisait l'objet d'un intérêt du PSG qui avait même dégainé une offre de 80M€. Le mercato enfin terminé, il a préféré sortir du silence et réaffirmer aux supporters de Manchester City son engagement et son implication pour la saison à venir avec les Skyblues.

C'est l'un des feuilletons qui a animé le mercato du PSG. Révélé en exclusivité par Le10Sport le 3 août dernier, Bernardo Silva intéressait fortement Luis Campos qui voulait le faire venir à Paris. Or, le transfert ne s'est pas fait, faute de temps et donc de remplaçant pas trouvé par son club de Manchester City.

« Il n'y avait qu'une seule offre »

Bernardo Silva a tenu à rassurer les supporters des Skyblues après la rumeur l'envoyant au PSG. « Il n'y avait qu'une seule offre d'une équipe, pas plus, donc c'était assez facile pour moi et pour le club parce que la seule offre qui est arrivée est arrivée assez tard donc pour le club de trouver un remplaçant ce ne serait pas facile. Je suis très heureux ici, comme je l'ai dit, et je vais faire de mon mieux » lance le Portugais.

« C'est probablement l'un des trois meilleurs clubs du monde »