Transferts - PSG : Malaise confirmé après la fin du Mercato ?

Publié le 2 septembre 2022 à 18h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le mercato marquait la première grosse étape de cette nouvelle ère au PSG, le bilan ne convainc pas Christophe Galtier et Luis Campos. S’il est resté mesuré en conférence de presse, l’entraîneur français n’a pas vraiment caché sa relation frileuse avec Antero Henrique.

Dès l’élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG savait qu’il se préparait à une intersaison musclée. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait les choses à moitié et a décidé de se séparer de Leonardo, son directeur sportif, et Mauricio Pochettino, l’entraîneur. Deux choix forts qui ont marqué le début d’une nouvelle ère moins « bling-bling » comme a tenu à le rappeler le président du PSG. Pour les remplacer, Luis Campos et Christophe Galtier ont débarqué.

Galtier et Campos insatisfaits du mercato

Avec Antero Henrique, revenu au sein du club pour gérer les ventes, le PSG s’est lancé dans un mercato moins clinquant que d’habitue mais tout aussi ambitieux. Vitinha, Hugo Ekitiké, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés. Mais pour Christophe Galtier et Luis Campos, le bilan est trop maigre. En plus de cette liste, ils espéraient un attaquant de pointe et un défenseur central. Le dossier Skriniar qui s’est étendu sur presque tout le mercato justifie parfaitement la déception des deux décideurs parisiens.

« On s’adapte »

« Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte », a d’abord lancé Galtier en conférence de presse. « Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier, j'avais été très direct avec les joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup en prêt, mais ce qui est important pour moi c'est de travailler avec le groupe (…) Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Campos et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaboré ensemble », ajoute le technicien français qui tente un peu de sauver les meubles. Pour autant, comme L’Equipe l’a annoncé ce vendredi, Galtier et Campos ne sont pas pleinement satisfaits du mercato du PSG.

Des tensions entre Galtier et Henrique ?