PSG : Pour son mercato, Paredes avait prévenu Campos

Publié le 3 septembre 2022 à 06h00 par Arthur Montagne

Comme de nombreux joueurs, Leandro Paredes a rapidement compris qu'il n'entrait pas totalement dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison. C'est la raison pour laquelle l'international argentin a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et comme il l'explique, Leandro Paredes avait très rapidement choisi sa destination après le PSG.

Cet été, le PSG a réussi un dégraissage impressionnant en se séparant de plus de 20 joueurs, la plupart sous la forme de prêts. Parmi eux, Leandro Paredes a rejoint la Juventus qui dispose d'une option d'achat qui deviendra obligatoire selon certaines conditions et qui s'élève à 22,6M€ + 3M€. Les négociations ont été très longues entre les deux clubs qui cherchaient la bonne formule pour boucler cette opération. Et pourtant, Leandro Paredes avait très rapidement fait son choix.

Paredes voulait la Juve depuis longtemps

En effet, sur le site officiel de la Juventus, l'international argentin a fait part de sa joie de rejoindre la Juventus, un club au sein duquel il souhaitait signer depuis longtemps. « Je suis vraiment heureux d'être ici et d'être à la Juventus avec ce groupe, ce club où je voulais venir depuis longtemps. Je suis donc heureux. Pour moi, c'était l'équipe rêvée. J'ai toujours voulu venir. J'ai eu la possibilité de le faire pendant plusieurs années et je ne voulais pas la laisser passer. A mes amis et à ma famille, j'ai dit : "C'est la Juve ou personne". Je suis donc heureux d'être ici », assure-t-il dans un premier temps.

Leandro Paredes s’engage avec la Juventus pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. ✍️Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Leandro sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2022

Le rôle de Di Maria

Dans la suite de son entretien, Leandro Paredes explique également la raison pour laquelle il a opté pour le numéro 32. « C'est un numéro que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé à Boca, à Empoli et aussi à la Roma. C'est un numéro qui me suit beaucoup », révèle-t-il avant d'évoquer l'importance d'Angel Di Maria dans son choix. « Nous avons une amitié depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas seulement nous. Nos familles et nos enfants sont aussi amis. Être ici avec lui encore une fois, dans une autre équipe, c'est spécial », ajoute Paredes qui va donc déjà retrouver le Fideo .

