Foot - Mercato

Messi, Papin, Skriniar… Toutes les infos mercato du 2 novembre

Publié le 2 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Messi se voit bien prolonger, Campos veut accélérer avant le Mondial

Dans ses colonnes du jour, L'EQUIPE consacre un large dossier sur Lionel Messi et son avenir au PSG alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Selon le quotidien sportif, l'attaquant argentin dispose d'excellentes relations avec Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi mais surtout Luis Campos avec qui il a déjà évoqué la possibilité d'une prolongation. Messi se verrait bien continuer l'aventure au PSG la saison prochaine, et même si rien ne devrait être signé avant le début de la Coupe du Monde, Luis Campos rêve de prendre tout le monde à contrepied en bouclant ce feuilleton avant le début de la compétition au Qatar.



PSG : Tebas ouvre grand la porte à un retour de Messi

Interrogé dans les colonnes d’ Olé, le président de LaLiga Javier Tebas évoque la possibilité d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone l’été prochain, au terme de son contrat avec le PSG : « Je ne vois pas tous les fans regarder un PSG-Nantes. Avec le Barca, en championnat, je l'ai vu beaucoup plus souvent. Il me manque. Je ne sais pas s'il va faire son retour. Cela va dépendre de lui. J'espère qu'il reviendra. Ce serait bien pour lui de revenir dans le football espagnol, plus précisément dans l'équipe où il est né. Je pense que c'était une erreur pour lui de rompre ce mariage, cette alliance depuis qu'il est né dans le football. Cela l'aurait beaucoup aidé en termes de continuité », confie Tebas.



PSG : Skriniar tout proche de prolonger à l'Inter ?

Ardemment courtisé par le PSG depuis cet été, Milan Skriniar (27 ans) pourrait finalement continuer l'aventure avec l'Inter Milan. Alors que son contrat actuel prendra fin en juin prochain, le défenseur slovaque n'aurait jamais été aussi proche d'une prolongation avec le club nerazzurro à en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport c e mercredi. Skriniar pourrait donc s'éloigner définitivement du PSG...



Papin va bien débarquer à l'OM

Jean-Pierre Papin de retour à l'OM, ça brûle ! L'EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour que l'ancien buteur emblématique va très prochainement être nommé conseiller du président Pablo Longoria, et Papin était d'ailleurs présent à ses côtés dans les tribunes du Vélodrome mardi soir contre Tottenham (1-2).



PSG : Chelsea a tenté de recruter Mukiele