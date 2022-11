Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour une recrue de Campos ? La réponse

Publié le 2 novembre 2022 à 16h45

Thibault Morlain

Cet été, le PSG s'est notamment offert les services de Nordi Mukiele. Un dossier dans lequel Luis Campos a devancé Chelsea, qui était très intéressé par le joueur qui était alors au RB Leipzig. Faut-il alors penser à un possible retour de flamme de la part des Blues pour Mukieke ?

Aujourd'hui, Nordi Mukiele est donc un joueur du PSG. A 25 ans, le Français a été recruté cet été en provenance de Leipzig. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment pour Mukiele. Comme révélé par Fabrizio Romano, Chelsea était également très intéressé à l'idée de s'offrir les services du Parisien.

Mercato - PSG : Luis Campos tente une manœuvre improbable avec Messi https://t.co/LqaiVsfdZT pic.twitter.com/QlhE4ZUYXF — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Chelsea était intéressé

« Chelsea a essayé de détourner l'opération du PSG pour signer Nordi Mukiele cet été. Les Blues souhaitaient inclure Mukiele comme monnaie d'échange pour le retour de Timo Werner à Leipzig. Malgré cela, Mukiele a décidé de rejoindre le PSG et cela n'a jamais changé », a ainsi expliqué Fabrizio Romano.

« Pas de négociations en cours »