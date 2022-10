Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier tente un coup avec une recrue, il s'explique

Publié le 31 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

De retour dans un système à quatre défenseurs, Christophe Galtier est contraint d'innover pour certains postes. C'est dans cette optique que Nordi Mukiele a évolué au poste de latéral droit, alors qu'il est plus habitué à jouer axial dans une défenseur à trois ou en tant que piston. Un choix qu'explique l'entraîneur du PSG.

Le changement tactique initié par Christophe Galtier a un impact pour certains joueurs. A commencer par Nordi Mukiele. Recruté pour jouer piston droit ou dans la charnière à trois, l'ancien joueur du RB Leipzig a finalement évoluer en défense centrale aux côtés de Marquinhos dans un 4-3-1-2 face à Ajaccio. Et samedi, face à Troyes (4-3), c'est à un poste de latéral droit, encore dans une défense à quatre que Nordi Mukiele a évolué. Christophe Galtier évoque cette gestion.

Galtier s'explique pour Mukiele

« Nordi est formé un peu comme un piston et il peut aussi jouer comme un troisième défenseur central. Il m'a montré sur des matches qu'il peut aussi être intéressant comme latéral. Il a eu un peu de mal à trouver ses repères, notamment sur les 10 premières minutes. Mais parce qu'il y avait devant lui Carlos Soler qui a aussi mis un peu de temps pour trouver sa bonne position et venir l'aider sur le côté droit ce qui leur a permis de créer beaucoup de surnombre côté droit sur les dix premières minutes puis ça a été réglé. Mais Nordi a été défensivement très intéressant, avec beaucoup de puissance, et il a gagné beaucoup de duels », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«C'est un enjeu évidemment très important»