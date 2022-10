Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier interpelle une recrue estivale

Publié le 31 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Très discret depuis son arrivée au PSG, Carlos Soler sort d'une semaine très aboutie. Buteur contre le Maccabi Haïfa après son entrée en jeu (7-2), l'Espagnol était titulaire contre Troyes et en a profité pour encore marquer (4-3). Christophe Galtier ne cache pas sa satisfaction.

Depuis le début de saison, Carlos Soler est essentiellement utilisé dans un rôle de joker du trio offensif et plus généralement pour faire souffler Lionel Messi en fin de match. Ce qui laisse donc un faible temps de jeu à l'international espagnol. Néanmoins, contre Troyes, l'ancien joueur de Valence a été positionné dans le trio au milieu aux côtés de Vitinha et Marco Verratti. Un rôle qui lui correspond visiblement bien puisque Carlos Soler a obtenu un penalty et a inscrit un but. De quoi réjouir Christophe Galtier.

Galtier s'enflamme pour Soler

« J’ai été satisfait, comme lors de son entrée en Ligue des Champions où il avait marqué. Nous connaissons les qualités de Carlos et il doit s’adapter à notre système, à beaucoup de choses. Généralement, quand il joue dans un triangle au milieu, il est plutôt à gauche mais je n’ai pas voulu dérégler Vitinha qui est très souvent à l'aise dans ce poste-là. J'ai donc laissé Carlos à droite et il a eu un petit moment de flottement sur son positionnement défensif dans les dix premières minutes, ce qui a créé deux ou trois situations de transition où on a été en très grand déséquilibre et il y a eu le but (du 1-0) », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«C’est évidemment un bon match pour lui»