Transferts - PSG : Galtier en remet une couche sur cette recrue du mercato

Publié le 31 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Mis sous pression par Christophe Galtier en raison de ses prestations peu convaincantes depuis son arrivée au PSG cet été, Hugo Ekitike est d’ailleurs resté sur le banc samedi en Ligue 1 contre Troyes. Et l’entraîneur parisien a de nouveau fait passer un message très clair à sa recrue offensive du dernier mercato.

Interrogé vendredi dernier en conférence de presse, Christophe Galtier avait interpellé Hugo Ekitike sur son niveau de jeu global au PSG : « Évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais, moi, une part de responsabilité, mais que lui aussi. Quand vous avez le trio offensif du PSG devant vous, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de résilience, de ne rien lâcher. On a défini qu'il travaille plus, qu'il mette beaucoup plus d'intensité car, quand il entre en cours de match, il doit être visible. Il y a eu peut-être une perte de confiance », confiait l’entraîneur du PSG.

Ekitike, le malaise

Il faut dire que depuis son arrivée durant le mercato estival (prêt avec option d’achat de 35M€), Hugo Ekitike affiche certains difficultés dans le jeu et n’a toujours pas inscrit le moindre but en 160 minutes de jeu, toutes compétitions confondues. Barré par le trio offensif Neymar-Messi-Mbappé, l’ancien joueur du Stade de Reims peine donc à s’imposer au sein du PSG, mais Galtier ne perd pas espoir.

« Nous allons avoir besoin de lui »