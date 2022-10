Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce pour l'avenir d'Ekitike

Publié le 29 octobre 2022 à 08h30 - mis à jour le 29 octobre 2022 à 09h14

Thibault Morlain

Arrivé lors du marché des transferts estival au PSG, Hugo Ekitike a dû se faire une place au milieu des stars, notamment en attaque. Mais pour l’ancien du Stade de Reims, cela n’a pas été simple. En effet, le temps de jeu est plus que réduit depuis le début de la saison. De quoi alors déjà remettre en question l’avenir d’Ekitike au PSG ?

Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca… Le PSG n’a pas réussi à recruter l’attaquant qu’il voulait. Il n’empêche qu’un élément offensif est tout de même venu cet été. En effet, le club de la capitale est allé chercher Hugo Ekitike du côté du Stade de Reims. Une recrue prometteuse qui a toutefois du mal.à se montrer. Avec un temps de jeu limité, Ekitike connait une première partie de saison délicate.

Galtier et le cas Ekitike

Avec seulement 160 minutes jouées avec le PSG, Hugo Ekitike ronge son frein sur le banc de touche. Ce vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier a d’ailleurs été interrogé sur son attaquant. L’entraîneur du PSG a alors expliqué : « Évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais, moi, une part de responsabilité, mais que lui aussi. Quand vous avez le trio offensif du PSG devant vous, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de résilience, de ne rien lâcher. On a défini qu'il travaille plus, qu'il mette beaucoup plus d'intensité car, quand il entre en cours de match, il doit être visible. Il y a eu peut-être une perte de confiance ».

« Zéro possibilité »