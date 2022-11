Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé à l’origine de l’échec d’Henrique sur le mercato ?

Publié le 3 novembre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid à l’occasion de la dernière intersaison. Semblant être prêt à tourner la page, le club merengue pourrait prendre de vitesse le PSG dans la course à la signature de Jude Bellingham, voulu par Antero Henrique. Et ce, grâce à l’argent économisé pour Mbappé.

À l’été 2021, le Real Madrid a tenté une offensive de dernière minute auprès du PSG pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. Des sommes allant jusqu’à 180M€ auraient été préparées pour convaincre la direction du Paris Saint-Germain à lâcher Mbappé, en vain.

Le Real Madrid a manqué le coche pour Mbappé…

Cependant, le Real Madrid a pris la décision de ne pas dépenser cet argent et a même travaillé toute la saison passée afin de persuader Kylian Mbappé, sa mère et son père de privilégier le contrat offert par le club merengue plutôt que celui du PSG. Finalement, Kylian Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain et le Real Madrid a investi pas moins de 100M€ sur Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé grâce à Bellingham