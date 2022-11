Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le plan de carrière de Lionel Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Actuellement, l'avenir de Lionel Messi est au coeur de toutes les discussions. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin va devoir prendre une décision concernant la suite de sa carrière. Et plusieurs options s'offrent d'ailleurs à Messi pour l'avenir. Que va-t-il alors choisir ? Des pistes ont été données à ce sujet.

Aujourd'hui, Lionel Messi est au PSG. Il est toutefois dans sa dernière année de contrat et le flou plane concernant son avenir. L'Argentin pourrait ainsi partir libre l'été prochain. De quoi intéresser du monde avec le FC Barcelone et l'Inter Miami. En parallèle, le10sport.com vous a révélé que Luis Campos souhaitait prolonger Messi.

Non à l'Argentine !

Que va alors faire Lionel Messi ? Pour Le Figaro , Guillem Balague s'est penché sur la question. « Il y avait l'idée un peu romantique de revenir en Argentine et de finir sa carrière pour Newell's Old Boys. Mais je ne vois pas cela se concrétiser. L'Argentine est dans une situation compliquée. Je n'y crois pas. Mais ma foi, peut-être que dans cinq ans, il pourrait y faire ses six derniers mois... Qui sait ? », a-t-il d'abord lâché.

Une prolongation au PSG puis l'Inter Miami ?