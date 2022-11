Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de gueule sur l'avenir de Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à prolonger au plus vite le contrat de Lionel Messi, le PSG ferait une grave erreur en prenant cette décision selon Daniel Riolo. Le chroniqueur de RMC Sport lâche ses vérités sur ce gros feuilleton et explique son point de vue.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi (35 ans) pourrait prochainement prolonger son contrat avec le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé les discussions depuis maintenant plusieurs semaines avec l’attaquant argentin pour fixer son avenir, mais ce dossier n’est pas du goût de tout le monde.

Riolo ne valide pas la prolongation de Messi

Interrogé sur RMC Sport, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule sur ce feuilleton Messi au PSG : « On parle de prolonger un joueur qui est quand même plus sur la fin que sur le début. Qui fait un très bon début de saison en Ligue 1. En Ligue des Champions, ce n’est que la phase de poule. Il y a la Coupe du monde qui reste un mystère car on ne sait pas comment vont revenir les joueurs et pour certains quelles seront les motivations qu’ils trouveront dans la saison à ce stade-là de leur carrière. Et c’est à ce moment là qu’on parle de prolongation », estime le journaliste.

« Il ne faut jamais le prolonger »