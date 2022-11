Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend l’avantage pour Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 19h30

Alexandre Higounet

Comme révélé par le10sport.com, le Paris Saint-Germain a avancé dans la prolongation de Messi. Le média catalan Sport confirme qu’aujourd’hui, Paris a pris l’avantage sur Barcelone et Miami dans le dossier de l’argentin. A l’analyse, le contexte apparaît en effet réuni pour que Paris prenne une position préférentielle pour conserver Messi.

Ces derniers temps, comme révélé récemment par le10sport.com, le Paris Saint-Germain a commencé à avancer un peu plus ses pions quant à une prolongation de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Des contacts ont été pris entre Luis Campos et l’entourage de l’attaquant argentin. Autant d’éléments confirmés par le média catalan Sport , qui a même annoncé en début de semaine que le Paris Saint-Germain disposait de l’avantage.

Mercato - PSG : Beckham a déjà sa réponse pour Lionel Messi https://t.co/KX4U2V1rDT pic.twitter.com/RAliJ8hxfB — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Si Paris a ouvert la discussion, c’est que Messi est OK sur le principe

A l’analyse, la situation apparaît en effet de plus en plus favorable pour le PSG. D’une part, le fait que le Paris Saint-Germain avance concrètement ses pions aujourd’hui dans la négociation avec l’entourage apporte un élément de confirmation clair que Lionel Messi a validé le principe d’une prolongation à Paris. Quand bien même il n’a pas arrêté de décision définitive, l’attaquant argentin est bel et bien prêt à rester plus longtemps à Paris.

Ce qui démontre qu’il est prêt à prolonger au plus haut niveau

D’autre part, un deuxième élément permet un optimisme certain quant aux chances du PSG. Les médias catalans ont révélé il y a quelque temps que Lionel Messi avait calé à l’été 2019 un accord de principe avec le Barça pour un nouveau contrat de quatre ans, avant que le contrat ne soit invalidé par la fédération espagnole de football du fait de la très mauvaise santé financière du Barça. Cela démontre que Messi était encore prêt à évoluer quatre ans au plus haut niveau. Aujourd’hui, cela laisse potentiellement imaginer que l’Argentin se donne encore deux ans en Europe. S’il se sent bien au PSG, ce qui semble être le cas aujourd’hui, il pourrait donc bien retarder l’option d’une pré-retraite en Major League Soccer. Les voyants semblent bel et bien au vert pour le club parisien.