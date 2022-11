Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Beckham a déjà sa réponse pour Lionel Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 14h15

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi est envoyé loin du Parc des Princes. Dernièrement, il était notamment expliqué que l'Inter Miami était le club le mieux placé pour récupérer l'Argentin. Direction donc les Etats-Unis et la franchise de David Beckham pour Messi ? Ça pourrait bien être remis à un peu plus tard...

Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos veut prolonger Lionel Messi au PSG. Mais à côté, l'Argentin a d'autres options au cas où il souhaite partir libre à la fin de la saison. L'une d'elles mène aux Etats-Unis. L'Inter Miami ne l'a jamais caché, recruter Messi est un objectif. La franchise de David Beckham voit ainsi les choses en grand et dernièrement, il était expliqué que cela était plutôt en bonne voie.

La MLS, pas encore une priorité ?

Toutefois, Guillem Balague ne le voit pas de la même manière. Pour Le Figaro , le biographe de Lionel Messi a évoqué la possibilité de vor l'Argentin filer en MLS. Et selon lui, cela ne serait pas pour maintenant : « Je pense plutôt que le plan est de renouveler, d'écouter ce que le Barça a éventuellement à lui offrir, et ensuite de rejoindre la MLS et David Beckham à l'Inter Miami ».

« L'Inter Miami peut attendre »