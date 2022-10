Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Marquinhos... Les grandes manoeuvres sont lancées au PSG

Publié le 28 octobre 2022 à 10h00

Thibault Morlain

Si Luis Campos travaille bien évidemment sur le futur mercato du PSG, il s'active également pour régler l'avenir de plusieurs joueurs actuels de Christophe Galtier. En effet, il est question de nombreuses prolongations au sein du club de la capitale. Cela vaut pour Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos et Marco Verratti. Des dossiers qui avanceraient visiblement très bien au PSG.

Après un mercato estival agité, Luis Campos n'a pas de temps pour se reposer. En effet, pour le conseiller sportif du PSG, de gros dossiers sont à résoudre au sein de l'effectif actuel de Christophe Galtier. Plusieurs cadres sont en fin de contrat ou voient leur bail se rapprocher de l'échéance. Il faut donc s'occuper de prolonger ces joueurs en question à l'instar de Sergio Ramos, Lionel Messi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou Marquinhos. Alors que l'intention du PSG est de conserver ces 5 joueurs, actuellement, cela est surtout avancé avec les 3 derniers cités comme le10sport.com vous l'avait révélé.

Les discussions reprennent avec Kimpembe

Comme expliqué par L'Equipe ce vendredi, alors que les discussions avec Presnel Kimpembe étaient en stand-by à cause de sa blessure, les échanges viennent de reprendre entre le joueur du PSG et sa direction en vue d'une prolongation de contrat. Aujourd'hui lié jusqu'en 2024, Kimpembe s'investirait d'ailleurs dans les négociations et selon les informations du quotidien sportif, ça avance entre les différentes parties, bien qu'un accord ne devrait pas être trouvé avant la Coupe du Monde.

C'est plus avancé avec Verratti et Marquinhos