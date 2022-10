Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a le destin de Lionel Messi entre ses mains

Publié le 28 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi verrait ses chances de rester au Paris Saint-Germain grandir de jour en jour. D’après son biographe Guillem Balague, qui est avant tout journaliste, le Qatar pourrait dicter le dénouement de ce dossier en une seule proposition concrète.

Lionel Messi ne devait initialement pas débarquer au PSG. Bien qu’il ait réclamé par le biais d’un burofax en août 2020 que son ancien contrat au FC Barcelone soit rompu, le septuple Ballon d’or avait finalement pris la décision de rester au Barça . Et ce, avant même que Joan Laporta soit nommé président du club culé en mars 2021.

« Messi avait déjà dit à ses enfants qu’il restait »

C’est du moins l’information que Guillem Balague a communiqué sur les ondes de la Cadena SER dans la journée de jeudi. « En décembre avant les élections (ndlr présidentielles), Messi avait déjà dit à ses enfants qu’il restait ». Finalement, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de prolonger son contrat qui était arrivé à expiration le 30 juin 2021. Ce qui a débouché sur l’arrivée libre de tout contrat de Lionel Messi au PSG le 10 août.

« Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera »

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG, Lionel Messi va arrêter son choix une fois que le Mondial au Qatar, qui fermera ses portes le 18 décembre prochain, sera arrivé à son terme. Et d’après le biographe de Messi, à savoir Guillem Balague, le Qatar aurait le destin du PSG dans ce dossier entre ses mains. « Le sentiment que j'ai, et il l'a dit, c'est qu'il décidera après la Coupe du monde. Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera, mais il a dit qu'il y réfléchirait parce que il veut voir comment c'est après la Coupe du monde ».

« Le PSG a un net avantage »