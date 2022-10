Foot - Mercato

Mercato : Retour imminent pour Zidane, il reçoit une terrible nouvelle

Publié le 28 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d'un an que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid et est donc sans fonction. Mais le retour du Français ne cesse de se rapprocher. Alors que Zizou se retrouve au coeur de nombreuses rumeurs, il l'a annoncé : il va prochainement reprendre du service. Mais voilà que Zidane a reçu une bien mauvaise nouvelle.

Le PSG, la Juventus, l'équipe de France... Zinedine Zidane est évoqué un peu partout. Et après un an sans travaille, l'ancien entraîneur du Real Madrid s'apprête à reprendre du service. Zidane l'a en effet annoncé, son retour est imminent : « Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt ».

Zidane ou Deschamps ?

Selon les différents échos, Zinedine Zidane a surtout un poste en tête, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Le plan serait ainsi de succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde, quand son contrat expirera. Mais c'est Noël Le Graët qui aura le dernier mot entre Zidane et Deschamps. Et à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien , le président de la FFF a fait une grande annonce.

« Il sera prioritaire »