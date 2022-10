Foot - Mercato - FC Nantes

EXCLU - FC Nantes : Un ancienne gloire du club pour l’après Kombouaré ?

Publié le 28 octobre 2022 à 09h00

Du côté du FC Nantes, dans la perspective d’un possible départ d’Antoine Kombouaré, les décideurs nantais apprécient de plus en plus le profil de Stéphane Ziani, actuellement aux commandes de l’équipe réserve du club.

L’embellie de la saison 2021-2022, marquée par une victoire historique en Coupe de France et le retour nantais sur la scène européenne, a été « balayée » par un été des plus compliqués. Le mercato a créé des tensions entre la direction du club incarnée par son propriétaire, Waldemar Kita, et son entraîneur, Antoine Kombouaré. Durant tout l’été, les deux hommes n’ont cessé de voir leurs divergences de point de vue s’opposer, créant une distance de plus en plus visible, encore aujourd’hui. Suffisant pour fragiliser le poste du coach Kombouaré. Actuellement 15e de Ligue 1, les Canaris entretiennent encore le rêve d’une qualification en Europa League après avoir battu aux forceps (2-1) Qarabag, ce jeudi.

Une prolongation difficile à envisager…

Fragilisé par ce début de saison moribond, Antoine Kombouaré n’a pas la certitude de terminer la saison. Comme Auxerre, Montpellier, Reims ou encore Lyon, le FCN pourrait céder à la panique des quatre descentes en Ligue 2 à la fin de la saison et organiser un changement de coach. Et si ce n’est pas en cours de saison, il y a peu de chance de voir Waldemar Kita offrir une prolongation de contrat à Antoine Kombouaré, dont le bail s’achèvera en juin prochain. Pour la première ou la seconde option, une piste prend de l’ampleur en interne pour succéder au technicien kanak.

La piste Ziani prend de l’ampleur