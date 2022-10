Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Enorme coup de tonnerre à Barcelone après la débâcle ? La réponse

Publié le 28 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Comme la saison dernière, le FC Barcelone ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La campagne européenne des Blaugrana a viré au fiasco et les premiers doutes commencent à apparaitre à propos de Xavi. Faut-il alors craindre un possible départ de l'actuel entraîneur du Barça ? Des précisions ont été données à ce sujet.

Le Bayern Munich, l'Inter Milan et le Viktoria Plzen. En Ligue des Champions, le FC Barcelone avait hérité du groupe de la mort. Il n'empêche qu'avec le recrutement estival opéré par les Blaugrana, les attentes étaient grandes. Au Barça, on est finalement tombé de très haut. Les hommes de Xavi ne verront pas les huitièmes de finale et vont être reversés en Europa League.

Xavi en danger

Nouveau fiasco donc en Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Il n'en fallait pas plus pour que Xavi connaisse ses premières turbulences. Critiqué, l'entraîneur blaugrana voit les questions apparaitre concernant son avenir sur le banc blaugrana. Arrivé il y a seulement un an à Barcelone, Xavi se retrouve donc en danger...

