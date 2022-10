Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme vérité est dévoilée dans le feuilleton Messi

Publié le 27 octobre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival de 2021, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone contre son gré et a finalement signé un contrat au PSG. Quelques mois avant son départ du Barça, Messi aurait fait une grande annonce à son entourage quant à sa continuité au FC Barcelone.

Cela a été un feuilleton qui a duré près d’un an. En août 2020, après une cuisante défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), Lionel Messi prenait la décision de demander son transfert à ses anciens dirigeants du FC Barcelone par le biais d’une clause de résiliation présente dans son ancien contrat. Souhaitant tourner la page, Messi révélait à Goal en septembre 2020 ne pas avoir eu gain de cause, laissant planer le doute sur sa continuité au FC Barcelone alors que son contrat arrivait à expiration en juin 2021.

Messi a été à deux doigts de rester au Barça avant d’arriver au PSG

Finalement, le contrat de Lionel Messi n’a jamais été prolongé malgré la démission de Josep Maria Bartomeu et l’élection de Joan Laporta aux présidentielles en mars 2021. Le patron du FC Barcelone avait pris l’engagement de prolonger le contrat de Messi, en vain, faute de moyens financiers suffisants. Lionel Messi a finalement signé au PSG alors qu’il aurait prévu de signer un nouveau contrat et en aurait même informé sa famille.

« Messi avait déjà dit à ses enfants qu’il restait »