Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Barcelone attend le retour de Lionel Messi

Publié le 27 octobre 2022 à 12h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Lionel Messi enchaîne les prestations de haute volée avec le PSG depuis le début de la saison, le FC Barcelone peine de son côté à briller sans l’Argentin. Ce mercredi, les Blaugrana se sont lourdement inclinés sur la pelouse du Camp Nou contre le Bayern Munich (0-3). Pour la deuxième année consécutive, les hommes de Xavi ne verront pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions, de quoi faire regretter à beaucoup le départ de La Pulga.

Le FC Barcelone n’a même pas eu le temps de croire à un miracle. Alors que les hommes de Xavi étaient assurés de ne pas accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions après le succès de l'Inter Milan face à Plzen (4-0) en début de soirée, la soirée de mercredi a viré au cauchemar pour le club culé, largement battu sur sa pelouse par le Bayern Munich (3-0). Pour la deuxième année consécutive, le Barça ne verra donc pas plus loin que la phase de groupes, coïncidant ainsi avec le départ de Lionel Messi à l’été 2021.

Le FC Barcelone a la gueule de bois, Messi brille

Deux échecs de suite qui ne facilitent pas le deuil des supporters blaugrana après le départ de Lionel Messi, et ces derniers l’ont fait savoir ce mercredi soir. Au cours de la débâcle contre le Bayern Munich, le public du Camp Nou a scandé le nom de Lionel Messi, qui s’éclate de son côté au PSG. Après une première année d’adaptation compliquée pour le septuple Ballon d’Or, ce dernier réalise un excellent début de saison avec 11 buts et 12 passes décisives au compteur, et le numéro 30 parisien s’est de nouveau distingué mardi contre le Maccabi Haifa (7-2) en étant élu homme du match grâce à son doublé et ses deux passes décisives. « C'est une pure folie , a réagi Pedri au micro d’ ESPN après la défaite contre Munich. J'ai dit à plusieurs reprises à quel point il est magnifique en tant que joueur ou en tant que personne, le monde entier le connaît. Je suis content pour lui. »

« Si Messi n'était pas parti, le Barça serait-il éliminé aujourd'hui ? »

Et Pedri n’est pas le seul en Catalogne à s’enflammer pour Lionel Messi. Au lendemain du lourd revers contre le Bayern Munich, beaucoup s’interrogent sur l’impact qu’aurait pu avoir l’Argentin sur les rencontres européennes du Barça. « Le début de saison spectaculaire de Leo Messi dément les théories opportunistes qui disaient, lorsqu'il avait du mal à s'adapter à son nouveau club, qu'il ne serait plus jamais le même , écrit le quotidien catalan Sport . Nous voyons la meilleure version de Leo : le buteur, le passeur, le dribbleur, et il est à nouveau le joueur complet qu'il était il y a deux ans. Son rétablissement coïncide de manière macabre avec l'élimination du Barça et une question se pose inévitablement : si Messi n'était pas parti (ou s'il avait été licencié), le Barça serait-il éliminé aujourd'hui ? Il ne semble pas possible que la réponse puisse être positive . » Même son de cloche chez l’autre quotidien barcelonais.



« La deuxième année consécutive sans même atteindre les huitièmes de finale n'a aucune excuse, aucune justification. Ni avec huit recrues, ni avec Xavi sur le banc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas assez bons pour la Ligue des champions. C'est qu'en Europe, sans Leo, ils ne peuvent même pas battre les champions tchèques , tacle Mundo Deportivo. Quatre points en Ligue des champions en cinq matches, ce n'est pas acceptable. »

« Une erreur historique a été commise par le Barca »