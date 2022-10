Foot - PSG

PSG : Au FC Barcelone, on s'enflamme pour Lionel Messi

Arrivé lors de l’été 2021 au PSG, Lionel Messi aura vécu un premier exercice en France très compliqué. Mais voilà que cette saison, le club de la capitale peut compter sur une Pulga en grande forme. L’attaquant argentin en est déjà à 11 buts marqués toutes compétitions confondues en seulement 16 matchs. E alors que des rumeurs persistent concernant un retour à Barcelone, Messi a reçu un message fort de la part de Pedri.

Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Lionel Messi semble s’être adapté à sa nouvelle équipe. Mais alors que le FC Barcelone n’a toujours pas réussi à digérer le départ de La Pulga , de nombreuses rumeurs évoquent un retour de l’Argentin en Catalogne. D'ailleurs, le nom de Messi fait toujours parler au Barça. Alors que les Blaugrana disputaient leur match de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mercredi, Pedri est revenu juste après la rencontre sur la forme actuelle du septuple Ballon d’Or.

🇪🇸 Pedri to @SC_ESPN: “Messi’s form? He is a pure madness. I said many times how magnificent he is as a player or as a person, whole world knows about him. I’m happy for him.” pic.twitter.com/g4QJULo3aG