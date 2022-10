Foot - FC Nantes

FC Nantes : Après son énorme coup de gueule, Kombouaré en remet une couche

Publié le 25 octobre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Très énervé dimanche après la rencontre face à l’OGC Nice, Antoine Kombouaré ne décolère pas. L’entraîneur du FC Nantes est revenu sur les décisions arbitrales et notamment un penalty non-accordé aux Canaris en première période après une main de Mattia Viti. Il a même appelé Pascal Garibian, patron de la direction technique de l’arbitrage.

Une décision qui ne passe pas. 24 heures après le match nul obtenu sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), Antoine Kombouaré était toujours aussi remonté contre l’arbitrage. L’entraîneur du FC Nantes ne comprend pas la décision de François Letexier de ne pas accorder un penalty aux siens en première période, à la suite d’une double main de Mattia Viti, alors qu’en fin de match, les Aiglons en ont obtenu un après une main de Jean-Charles Castelletto, avec peut-être une faute de Dante sur cette action.

« J'ai surtout vu des gens malhonnêtes »

Antoine Kombouaré avait déjà poussé un coup de gueule après la rencontre, mais en a remis une couche lundi. « On a parlé de l'arbitrage, du VAR, mais hier (dimanche) j'ai surtout vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. L'erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail, c'est humain. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter », a-t-il confié sur La Chaîne L’Équipe .

💬"Je ne peux pas accepter le mensonge"🚨 Antoine Kombouaré, l'entraîneur du @FCNantes ne décolère pas etrevient dans @lequipedusoir sur l'arbitrage de Nice-Nantes.#EDS ! pic.twitter.com/MlzwvD9fzs — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 24, 2022

« Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs »

Au-delà des cartons rouges et du penalty contre son équipe en fin de match, c’est la double main de Mattia Viti, non sanctionnée, qui ne passe pas pour Antoine Kombouaré : « On me dit qu'on ne siffle pas penalty parce que le ballon touche le corps d'abord. Ce qui est embêtant, c'est que Monsieur Letexier va voir les images. Il confirme ce que le 4e arbitre me dit. Et quand, à la mi-temps, je vais voir les images, je me dis « ils me prennent pour un con. » Et moi, j'ai de la merde dans les yeux, alors il faut que j'aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. »

« Il a été malhonnête, donc il a triché »