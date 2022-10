Foot - FC Nantes

FC Nantes : Fou de rage, Kombouaré pousse un incroyable coup de gueule

Publié le 23 octobre 2022 à 23h00

Ulcéré par les décisions de M.Letexier, l’arbitre de la rencontre opposant ce dimanche le FC Nantes à l’OGC Nice (1-1), Antoine Kombouaré n’a pas caché sa colère au micro de Canal+, réclamant un penalty pour son équipe en première période et reprochant celui sifflé en faveur des Aiglons dans le temps additionnel.

Antoine Kombouaré a connu un dimanche mouvementé. L’OGC Nice et le FC Nantes se sont quittés sur un match nul (1-1) marqué par deux décisions litigieuses. Après avoir réclamé vainement une faute dans la surface en première période après une double main de Mattia Viti, les Canaris ont été atterrés par la décision de François Letexier, accordant un penalty aux Niçois pour une autre main sans avoir consulté au préalable la VAR. De quoi rendre fou Antoine Kombouaré sur son banc, qui en a rajouté une couche au micro de Canal + après le match.

« Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football »

« Si je fais mon auto-critique, on est beaucoup trop bas sur cette dernière action. Encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Castelletto ne peut pas sauter à cause de Dante. La VAR, ça sert à ça ! Si j'ai demandé à voir l'arbitre ? Non, ils sont enfermés, ils sont hermétiques les mecs. Eux, ils font un match, ce soir ils font passer une bonne soirée mais nous on va rester là avec notre déception, c’est comme ça. Moi, ce qui est dramatique pour nous, c’est qu’il y a deux cartons rouges, Alban Lafont et Kader Bamba. C’est ça qui est regrettable. L’arbitre doit comprendre l’énervement. C’est bien parce que le quatrième arbitre me dit qu’il peut comprendre le sentiment d’injustice. Mais comme il me l’a dit en première mi-temps. Je suis très en colère surtout avant la mi-temps. Tu ne peux pas me mentir, j’ai horreur de ça. Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football », a lâché l’entraîneur du FC Nantes, dans des propos relayés par RMC .



FC Nantes : L’énorme craquage d’Antoine Kombouaré en plein match https://t.co/LCcNWCv5CZ pic.twitter.com/jIMAr6t0aA — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur’ »

« Il entendait: ‘on ne siffle pas un penalty parce que le ballon touche le corps d’abord et après touche la main’. Je dis: ‘pas de souci, mais moi je n’avais pas vu les images' , poursuit Kombouaré au sujet du quatrième arbitre. À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur’. Là, j’aime pas du tout. C’est pour ça que j’espère qu’ils vont être capables de faire leur propre autocritique et surtout enlever les cartons rouges. Je ne peux pas accepter ça. J’ai dit aux joueurs ‘maintenant, il faut arrêter’. On ne va pas aggraver notre situation mais ça suffit. »

« M.Letexier il a un souci avec nous? Je viens d’apprendre qu’il est Rennais, c’est à mourir de rire »