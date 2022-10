Foot - FC Nantes

FC Nantes : Un penaltygate éclate, Kombouaré règle le problème

Publié le 18 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Il n’y a pas qu’au PSG que le penaltygate frappe. En effet, ce dimanche, le FC Nantes a également été secoué par cette polémique à l’occasion de la rencontre face à Brest. Une affaire qui a alors dû obliger Antoine Kombouaré à réagir. Confronté à ce penaltygate, l’entraîneur du FC Nantes a ainsi mis les choses au point.

Depuis le début de la saison, cela n’est pas simple pour le FC Nantes. Les mauvais résultats s’accumulent et la pression monte pour Antoine Kombouaré. Mais ce dimanche, les Canaris ont relevé la tête avec une belle victoire face à Brest (4-1). Un succès toutefois entaché d’une polémique en interne. Et à l’instar du PSG, le FC Nantes a également dû faire avec son penaltygate.

Penaltygate au FC Nantes

Cette rencontre entre le FC Nantes et Brest était donc également une histoire de penalty. Tout d’abord, alors que Ludovic Blas est le numéro 1 dans la hiérarchie, le milieu offensif a été mis en échec par Marco Bizot. Alors qu’un deuxième penalty a été sifflé dans la rencontre, c’est finalement Moses Simon qui s’en est chargé et qui l’a transformé, chose qu’aurait bien aimé faire Mostafa Mohamed, qui avait d’ailleurs tenté de prendre le ballon pour le tirer.

« On aura l'occasion d'en parler »