Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : En danger, Kombouaré lâche ses vérités

Publié le 17 octobre 2022 à 15h30

Hugo Chirossel

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes s’est repris dimanche en s’imposant face au Stade Brestois (4-1). Ces derniers jours, l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris a été remis en question. Malgré les rumeurs, l’entraîneur nantais reste concentré sur son objectif : maintenir le club en Ligue 1.

Après quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le FC Nantes retrouve le sourire. Les Canaris étaient 19e de Ligue 1 avant de battre le Stade Brestois à la Beaujoire dimanche (4-1). Ils remontent désormais à la 14e place et sortent de la zone rouge. Du fait des mauvais résultats, l’avenir d’Antoine Kombouaré a fait beaucoup parler ces dernières semaines. Le principal concerné quant à lui reste concentré sur son travail au quotidien.

« Je crois en mes hommes et en mon travail »

« Vous savez bien comment je fonctionne. Les décisions qui incombent aux dirigeants ne regardent qu’eux. Mais dans la difficulté, je travaille, je crois en mes hommes et en mon travail », a déclaré Antoine Kombouaré après la rencontre, des propos relayés par Ouest-France . « Ma situation n’est pas importante. Aujourd’hui, il faut sauver le club. Même si on remonte au classement, maintenir le club est un combat de tous les instants. On vise la 16e place, on ne va pas s’enflammer. Si on est 16e, on sera maintenu, avec la Coupe d’Europe, on sera très content . »

« C’est aujourd’hui une difficulté pour nous »