Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le Ballon d’Or, Benzema va recevoir une grande nouvelle pour son avenir

Buteur dimanche dernier contre le FC Barcelone, Karim Benzema a permis au Real Madrid de récupérer la première place de La Liga. Alors qu’il espère gagner son premier Ballon d’Or ce lundi, l’international français attend aussi d’en savoir plus sur son avenir. L’attaquant madrilène pourrait prolonger d’une saison juste après cet événement tant attendu.

Depuis son retour de blessure, Karim Benzema a vécu une petite période compliquée sans marquer. Dimanche dernier, le capitaine du Real Madrid a répondu de la meilleure des manières en inscrivant le premier but face au FC Barcelone dans un Classico déjà très important. Ce lundi, c’est à Paris que Benzema est attendu pour la cérémonie du Ballon d’Or.

Grand favori pour succéder à Lionel Messi, Karim Benzema pourrait devenir le premier joueur français à le remporter depuis Zinédine Zidane en 1998. Et après la cérémonie, l’attaquant du Real Madrid risque d’être vite interpellé sur son avenir…

Karim Benzema, the man of the day. Ballon d'Or winner later tonight after an incredible year... and very soon it will be time to announce his new deal with Real Madrid. ⚪️⭐️ #Benzema New contract will be valid for one more season, June 2024. It's only matter of time. pic.twitter.com/mfFyePT5pp