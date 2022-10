Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour son transfert, Mbappé reçoit un énorme conseil

Publié le 17 octobre 2022 à 13h30

Arthur Montagne

Les rumeurs entourant Kylian Mbappé ne cessent de faire parler ces derniers jours. Il faut dire que l'attaquant du PSG aurait réclamé son transfert dès le mois de janvier. Un comportement que Rai, légende du club parisien, a du mal à comprendre.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Et pour cause, mardi dernier, plusieurs rumeurs ont circulé annonçant que l'attaquant du PSG, frustré des promesses non tenus lors de sa prolongation de contrat, aurait réclamé son départ dès le mois de janvier. Après la victoire contre l'OM (1-0), Kylian Mbappé a toutefois tenu à démentir ces rumeurs assurant n'avoir « jamais réclamé [s]on départ ». Une situation sur laquelle s'est prononcée Rai.

Transferts - PSG : Malgré sa sortie tonitruante, Mbappé afficherait un terrible regret en interne https://t.co/C9b9FYuFpO pic.twitter.com/nzG38FnJuh — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«Une carrière passe vite mais parfois, il faut prendre son temps aussi»

« Les joueurs ont aujourd’hui plus de pouvoir qu’à mon époque. J’ai joué avec Romario et des joueurs qui n’étaient pas faciles à gérer non plus. Il était tellement talentueux, il a tellement d’envie et il a tellement faim… Une carrière passe vite mais parfois, il faut prendre son temps aussi. Il aura le temps de vivre plein de choses dans sa carrière. S’il ne sent pas bien par rapport à l’ambiance et que tous les détails ne sont pas parfaits, ça arrive », lance l'ancien numéro 10 du PSG au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

«On ne peut pas avoir tout ce qu’on veut à 23 ans»