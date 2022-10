Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Malgré sa sortie tonitruante, Mbappé afficherait un terrible regret en interne

Publié le 17 octobre 2022 à 10h00

Thomas Bourseau

Contre toute-attente, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat au PSG en mai dernier. De quoi l’inciter à vouloir rectifier ce qu’il considérerait être une erreur, à savoir son refus de signer au Real Madrid.

Kylian Mbappé et le PSG, un divorce déjà consommé ? Alors qu’il a déjà fait part de son mécontentement quant à son rôle de pivot au Paris Saint-Germain, l’international français ne semblerait pas vouloir poursuivre son aventure au PSG bien que son contrat n’expirera qu’en juin 2025. D'après les informations récoltées par Fabrizio Romano auprès des proches de Kylian Mbappé, le numéro 7 du PSG aurait bel et bien l'intention de quitter le club parisien dans les plus brefs délais. Pourtant, le Bondynois a fait savoir dimanche soir qu'il n'avait pas demandé à partir en janvier. « Je suis très heureux, je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match, je n’ai pas compris. Parce que je ne suis impliqué ni de près ni de loin à cette info. Donc j’étais tout autant choqué que tout le monde, parce qu’il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué, mais je ne suis pas du tout impliqué , a assuré Mbappé en zone mixte. J’étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère, on est tombé des nues lorsqu’on l’a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer donc juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content. » Pour autant, plusieurs pistes s’ouvriraient à Mbappé, dont Chelsea.

Chelsea, la belle surprise ?

D’après les informations communiquées par Ben Jacobs pour The Football Terrace , Chelsea serait un véritable outsider dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le co-propriétaire Todd Boehly aimerait effectuer une recrue de marque et songerait à Mbappé si jamais les conditions se réunissaient pour son transfert. Néanmoins, le Real Madrid resterait le favori.

Transferts - PSG : Une prestigieuse porte de sortie s'offre à Mbappé https://t.co/pWh2oHn1Xq pic.twitter.com/pkfIiTUwOr — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Mbappé ne jure que par le Real et estimerait s’être trompé en prolongeant