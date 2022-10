Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une prestigieuse porte de sortie s'offre à Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 19h30

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne semblerait pas vouloir honorer son bail jusqu’à son terme. Hormis le Real Madrid ou encore Liverpool, Chelsea pourrait s’inviter à la fête en raison de la détermination de son co-propriétaire Todd Boehly de dénicher une tête d’affiche.

Kylian Mbappé sur le départ ? Seulement quatre mois et demi après l’annonce de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, le champion du monde tricolore aurait la ferme intention de claquer la porte du PSG. La cause ? Des promesses supposément non tenues par la direction du Paris Saint-Germain sur le recrutement et son statut. D’après Fabrizio Romano, qui serait allé à la pêche aux informations auprès de son entourage.

Chelsea en pince pour Mbappé

Lors de son passage sur la chaîne YouTube : The Football Terrace , Ben Jacobs s’est livré sur le feuilleton Kylian Mbappé. D’après ses informations récoltées auprès de certaines sources, Chelsea pourrait se laisser tenter par le coup Mbappé. Les Blues sembleraient être plus que de simples outsiders à présent. Et particulièrement en raison de la détermination du nouveau co-propriétaire Todd Boehly.

