Foot - FC Nantes

FC Nantes : L’énorme craquage d’Antoine Kombouaré en plein match

Publié le 23 octobre 2022 à 19h30

Alors que le FC Nantes et l’OGC Nice se sont quittés sur un match nul (1-1) ce dimanche, deux faits ont marqué la rencontre. Malgré la double main de Mattia Viti, François Letexier a décidé de ne pas accorder de penalty aux Canaris après avoir consulté la VAR. De quoi mettre Antoine Kombouaré hors de lui, et l’égalisation niçoise n’a rien arrangé.

Rien ne laissait présager une telle tension dans ce duel de milieu de tableau entre l'OGC Nice et le FC Nantes , mais deux actions litigieuses sont venues mettre le feu aux poudres ce dimanche. Tout a commencé à la 19ème minute de jeu, lorsque Quentin Merlin a adressé un centre dans la surface de réparation niçoise repris par Ludovic Blas de la tête, avant que le ballon ne touche la main gauche de Mattia Viti puis sa main droite. Arbitre de la rencontre, François Letexier a décidé de ne pas accorder de penalty aux Canaris après l’intervention de la VAR, de quoi provoquer l’énorme colère d’Antoine Kombouaré.

« Ne me raconte pas de bobards, ça c’est interdit. J’ai horreur des menteurs, ce n’est pas normal »

Interrogé par Canal + à la sortie du vestiaire alors que le coup d’envoi de la seconde période avait été donné, Antoine Kombouaré a tenu des propos très forts contre l’arbitrage : « J’ai voulu (le voir), mais il ne voulait pas me recevoir. Ce dont j’ai horreur, ce sont les mensonges. Ça, ça me met hors de moi. Pourquoi un mensonge ? Parce que le quatrième arbitre me dit que l’arbitre ne siffle pas penalty car le ballon touche le corps d’abord puis la main. Mais ce n’est pas possible, j’ai revu, il touche les deux mains. Après qu’il ne siffle pas, pas de soucis, mais il ne peut pas mentir. Moi, j’ai horreur de ça. Je me trompe, qu’il se trompe, il n’y a pas de soucis, mais ne me raconte pas de bobards, ça c’est interdit. J’ai horreur des menteurs, ce n’est pas normal . »

😬 Sous tension ! Les images du retour aux vestiaires des deux équipes lors de #OGCNFCN, dans une atmosphère très tendue ! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/SGFfiMu9KJ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 23, 2022

Le penalty accordé à Nice rend fou Kombouaré