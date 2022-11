Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est déjà connu pour ce chantier prioritaire de Campos

Publié le 2 novembre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est déterminé à prolonger les contrats de Marquinhos, Presnel Kimpembe et de Marco Verratti. A en croire la presse italienne, les trois cadres parisiens ne devraient pas tourner le dos à leur direction, et ce, même si un club leur propose une offre colossale.

Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti font partie de l'ADN du PSG version QSI. En effet, les trois cadres de Christophe Galtier sont présents depuis le début de la nouvelle ère parisienne. Ainsi, les hautes sphères du PSG ne comptent pas laisser partir Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti de si tôt.

PSG : Ces terribles révélations de Messi sur la Coupe du Monde https://t.co/LnYRbjnWKm pic.twitter.com/mL68J3yc6E — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Le PSG veut prolonger Marquinhos, Kimpembe et Verratti en priorité

Alors que Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont engagés jusqu'au 30 juin 2024, la direction du PSG veut à tout prix les prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 25 octobre, ces trois dossiers sont une priorité pour Luis Campos actuellement. D'ailleurs, les prolongations de Marquinhos, Presnel Kimpembe et de Marco Verratti priment même sur celle de Lionel Messi, ou encore de Sergio Ramos, tous deux en fin de contrat à l'été 2023. Sachant que les trois hommes sont considérés comme des piliers du projet du PSG, Luis Campos a déjà lancé les hostilités. En effet, le conseiller football parisien a débuté les contacts avec les représentants de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Marco Verratti pour négocier leur augmentation de salaire et étendre leur bail de plusieurs saisons.

Marquinhos, Kimpembe et Verratti vont choisir le PSG