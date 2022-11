Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché, Ramos sort du silence

Publié le 2 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Du haut de ses 36 ans, Sergio Ramos montre depuis le début de la saison qu’il peut toujours apporter au PSG et même au plus haut niveau. Au point de prolonger son contrat ? Le Qatar semble être ouvert à cette idée, mais Ramos laisse planer le doute.

Sergio Ramos va souffler sa 37ème bougie en mars dernier. Alors forcément, la question de son avenir se pose que ce soit au PSG ou dans le monde du football. En effet, le contrat de l’Espagnol prendra fin en juin prochain et il n’a à ce jour pas encore été renouvelé par la direction du PSG.

Le Qatar donne son aval pour conserver Ramos

Cependant, le défenseur central qui a été hissé au rang de légende du Real Madrid semble être dans les bonnes grâces des propriétaires qataris du PSG. Le10sport.com vous a même révélé en exclusivité que les décideurs parisiens étaient en faveur d’une prolongation de contrat de Ramos.

Sergio Ramos botte en touche

Mais qu’en pense le principal intéressé ? « Pour la prolongation ? Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer deux saisons » . Voici le message que Sergio Ramos a fait passer en conférence de presse ces dernières heures dans le cadre la rencontre Juventus - PSG de ce mercredi soir en Ligue des champions.

