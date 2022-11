Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert colossal de Campos

Publié le 3 novembre 2022 à 23h10

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Jorginho serait au cœur d'une bataille XXL entre le PSG et le FC Barcelone. Et malheureusement pour le club de la capitale, un autre colosse européen serait dans la course à la signature du milieu de terrain italien : l'AC Milan de Stefano Pioli.

Pour étoffer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait identifié le profil de Jorginho, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec Chelsea. En plus du conseiller football du PSG, le FC Barcelone serait également sur les traces du milieu de terrain italien de 30 ans. Et pour ne pas arranger les affaires de Luis Campos, un autre cador européen s'intéresserait de près à Jorginho.

L'AC Milan est passé à l'action pour Jorginho

Selon les informations de Sport.es , l'AC Milan souhaiterait également profiter de la situation contractuelle de Jorginho pour boucler son transfert en 2023. D'ailleurs, comme précisé par le média ibérique, les Rossoneri auraient bougé leurs pions pour mener à bien ce dossier.

Le Barça a lancé les hostilités pour Jorginho